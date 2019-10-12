«Зенит» уступил «Барселоне» в матче баскетбольной Евролиги

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Барселоны» Кайл Курич (24 очка), у российской команды лучший результат показал Евгений Воронов (10 очков). Игрок «Барселоны» Никола Миротич сделал
Ранее в четверг российский ЦСКА на своем паркете переиграл немецкую «Баварию» со счетом 79:68, а в пятницу «Химки» победили испанскую «Басконию» (79:76).
В турнирной таблице «Зенит» на данный момент занимает последнее, 18-е место, проиграв в обеих встречах. ЦСКА и «Химки» одержали по две победы и занимают первое и четвертое места соответственно.
«Зенит» встретится с греческим «Олимпиакосом» в матче третьего тура Евролиги 18 октября. 17 октября ЦСКА встретится с «Химками».