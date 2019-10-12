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11 октября, источник: ТАСС

«Зенит» уступил «Барселоне» в матче баскетбольной Евролиги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» на своем паркете уступил испанской «Барселоне» со счетом 63:87 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на «Сибур-арене» в присутствии 6758 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Барселоны» Кайл Курич (24 очка), у российской команды лучший результат показал Евгений Воронов (10 очков). Игрок «Барселоны» Никола Миротич сделал дабл-дабл (17 очков + 10 подборов).

Ранее в четверг российский ЦСКА на своем паркете переиграл немецкую «Баварию» со счетом 79:68, а в пятницу «Химки» победили испанскую «Басконию» (79:76).

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В турнирной таблице «Зенит» на данный момент занимает последнее, 18-е место, проиграв в обеих встречах. ЦСКА и «Химки» одержали по две победы и занимают первое и четвертое места соответственно.

«Зенит» встретится с греческим «Олимпиакосом» в матче третьего тура Евролиги 18 октября. 17 октября ЦСКА встретится с «Химками».

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