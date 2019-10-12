«Локомотив-Кубань» уступил «Астане» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 90:88 (21:25, 21:29, 25:16, 23:18) в пользу «Астаны», у которой 26 очков набрал Коти Кларк. У краснодарцев 16 очков на счету Уилла Каммингса.