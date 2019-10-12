«Локомотив-Кубань» уступил «Астане» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» уступили казахстанской «Астане» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» уступили казахстанской «Астане» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в
«Локомотив-Кубань» 19 октября примет казанский УНИКС, а «Астана» 20 октября в гостях сыграет с подмосковными «Химками».