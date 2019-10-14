ЦСКА обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Баскетболисты ЦСКА одержали вторую победу в сезоне-2019/20 Единой лиги ВТБ, обыграв на своей площадке белорусский «Цмоки-Минск».
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Баскетболисты ЦСКА одержали вторую победу в сезоне-2019/20 Единой лиги ВТБ, обыграв на своей площадке белорусский «Цмоки-Минск».
Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась победой ЦСКА со счетом 114:81 (26:30, 32:22, 32:16, 24:13). Ранее московская команда в трех матчах лиги одержала лишь одну победу — над «Пармой», уступив «Зениту» и «Енисею».
Самым результативным в составе армейцев стал Майк Джеймс, набравший 22 очка. Больше всех гостям принес Доминез Барнетт — 18.
В следующем матче регулярного чемпионата ЦСКА 20 октября на выезде сыграет с польским клубом «Зелена Гура», а «Цмоки-Минск» 19 октября также в выездном матче встретятся с «Нижним Новгородом».