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13 октября, источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Баскетболисты ЦСКА одержали вторую победу в сезоне-2019/20 Единой лиги ВТБ, обыграв на своей площадке белорусский «Цмоки-Минск».

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась победой ЦСКА со счетом 114:81 (26:30, 32:22, 32:16, 24:13). Ранее московская команда в трех матчах лиги одержала лишь одну победу — над «Пармой», уступив «Зениту» и «Енисею».

Самым результативным в составе армейцев стал Майк Джеймс, набравший 22 очка. Больше всех гостям принес Доминез Барнетт — 18.

В следующем матче регулярного чемпионата ЦСКА 20 октября на выезде сыграет с польским клубом «Зелена Гура», а «Цмоки-Минск» 19 октября также в выездном матче встретятся с «Нижним Новгородом».

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