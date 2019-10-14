ЦСКА обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась победой ЦСКА со счетом 114:81 (26:30, 32:22, 32:16, 24:13). Ранее московская команда в трех матчах лиги одержала лишь одну победу — над «Пармой», уступив «Зениту» и «Енисею».

Самым результативным в составе армейцев стал Майк Джеймс, набравший 22 очка. Больше всех гостям принес Доминез Барнетт — 18.