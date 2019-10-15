Резервная команда «Цмокі-Мінск» сыграет товарищеские матчи с баскетбольными клубами Абу-Даби
15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дружина, сформированная из игроков резервной и молодежной команд «Цмоков», по приглашению Совета
15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дружина, сформированная из игроков резервной и молодежной команд «Цмоков», по приглашению Совета
Визит состоится при реализации меморандума о сотрудничестве между Президентским спортивным клубом и Советом
«Данный визит полностью вписывается в формат взаимодействия Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов, который строится на прочной основе отношений между лидерами двух государств, где спортивная дипломатия является важнейшей частью сотрудничества стран, — рассказал председатель БФБ Максим Рыженков. — Цель данного проекта — установить прямые контакты между федерациями баскетбола двух стран, а также наметить первоочередные шаги по укреплению двустороннего сотрудничества в вопросах развития этого вида спорта. Мы благодарны Президентскому спортивному клубу за предложение по организации данного визита и поддержку в его реализации».
В состав команды «Цмокі-Мінск» вошли: Иван Терехов, Даниил Борисевич, Станислав Ульянко, Тимофей Поролев, Антон Вашкевич, Константин Сацук, Вадим Стубеда, Андрей Рогозенко, Кирилл Васковцов, Никита Гадун, Арсений Тугаринов, Давид Одиах, Владислав Близнюк, Роман Щербаков. Главным тренером назначен Александр Подерачев, ассистентом — Алексей Пынтиков.