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14:08 (мск), источник: БЕЛТА

Резервная команда «Цмокі-Мінск» сыграет товарищеские матчи с баскетбольными клубами Абу-Даби

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дружина, сформированная из игроков резервной и молодежной команд «Цмоков», по приглашению Совета Абу-Даби по спорту отправится в Объединенные Арабские Эмираты, где примет участие в тренировочном лагере и проведет четыре товарищеских матча с местными коллективами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.

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Визит состоится при реализации меморандума о сотрудничестве между Президентским спортивным клубом и Советом Абу-Даби по спорту при содействии спортивного клуба «Бани Яс» и посольства Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах. Также во время рабочей поездки исполнительный директор — генеральный секретарь БФБ Анастасия Маринина в качестве главы белорусской делегации встретится с представителями спортивных и баскетбольных организаций ОАЭ, которые приняли участие в организации соревнований и взяли все расходы по приглашению белорусской команды на себя.

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«Данный визит полностью вписывается в формат взаимодействия Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов, который строится на прочной основе отношений между лидерами двух государств, где спортивная дипломатия является важнейшей частью сотрудничества стран, — рассказал председатель БФБ Максим Рыженков. — Цель данного проекта — установить прямые контакты между федерациями баскетбола двух стран, а также наметить первоочередные шаги по укреплению двустороннего сотрудничества в вопросах развития этого вида спорта. Мы благодарны Президентскому спортивному клубу за предложение по организации данного визита и поддержку в его реализации».

В состав команды «Цмокі-Мінск» вошли: Иван Терехов, Даниил Борисевич, Станислав Ульянко, Тимофей Поролев, Антон Вашкевич, Константин Сацук, Вадим Стубеда, Андрей Рогозенко, Кирилл Васковцов, Никита Гадун, Арсений Тугаринов, Давид Одиах, Владислав Близнюк, Роман Щербаков. Главным тренером назначен Александр Подерачев, ассистентом — Алексей Пынтиков.

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