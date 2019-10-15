Резервная команда «Цмокі-Мінск» сыграет товарищеские матчи с баскетбольными клубами Абу-Даби

Визит состоится при реализации меморандума о сотрудничестве между Президентским спортивным клубом и Советом Абу-Даби по спорту при содействии спортивного клуба «Бани Яс» и посольства Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах. Также во время рабочей поездки исполнительный директор — генеральный секретарь БФБ Анастасия Маринина в качестве главы белорусской делегации встретится с представителями спортивных и баскетбольных организаций ОАЭ, которые приняли участие в организации соревнований и взяли все расходы по приглашению белорусской команды на себя.