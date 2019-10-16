«Химки» сыграют с ЦСКА 6 января в Мытищах, 28 февраля с АСВЕЛом — в Москве

Источник: Спорт РИА Новости

«Химки» 25 сентября открыли сезон домашним матчем Единой лиги ВТБ против польской «Зелены Гуры» на ВТБ-Арене в Петровском парке. Матчи Евролиги клуб проводит в Мытищах, матчи Единой лиги ВТБ — в Химках.

«Конечно, мы бы хотели как можно больше матчей проводить на ВТБ-Арене, это один из лучших дворцов в стране: там комфортно баскетболистам, туда приходит много зрителей. Вопрос только в том, что арена очень загружена. Мы находимся в постоянном согласовании «окон» под наши игры. На данный момент подтверждена дата 28 февраля — это игра против АСВЕЛа. Плюс мы обсуждаем 20 декабря, когда состоится матч против «Жальгириса», — сказал Астахов по телефону.