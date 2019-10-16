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16:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» сыграют с ЦСКА 6 января в Мытищах, 28 февраля с АСВЕЛом — в Москве

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Семён Галькевич. «Химки» проведут матч Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА 6 января в Мытищах, а матч Евролиги против французского АСВЕЛа 28 февраля — на ВТБ-Арене в Петровском парке, сообщил РИА Новости генеральный директор подмосковного баскетбольного клуба Павел Астахов.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Химки» 25 сентября открыли сезон домашним матчем Единой лиги ВТБ против польской «Зелены Гуры» на ВТБ-Арене в Петровском парке. Матчи Евролиги клуб проводит в Мытищах, матчи Единой лиги ВТБ — в Химках.

«Конечно, мы бы хотели как можно больше матчей проводить на ВТБ-Арене, это один из лучших дворцов в стране: там комфортно баскетболистам, туда приходит много зрителей. Вопрос только в том, что арена очень загружена. Мы находимся в постоянном согласовании «окон» под наши игры. На данный момент подтверждена дата 28 февраля — это игра против АСВЕЛа. Плюс мы обсуждаем 20 декабря, когда состоится матч против «Жальгириса», — сказал Астахов по телефону.

«После февральской игры в марте-апреле у нас, возможно, появятся еще даты для наших игр. Речь про плей-офф Евролиги. К тому времени уже, скорее всего, кончится плей-офф КХЛ, график занятости будет посвободнее, и мы сможем значимые матчи там проводить. Матч Единой лиги ВТБ 6 января против ЦСКА мы планируем провести в Мытищах. На ЦСКА придет много зрителей, тем более это новогодние праздники. Всем будет комфортно, все-таки наш любимый БЦМО вмещает гораздо меньше зрителей. Скорее всего, сыграем в Мытищах», — отметил Астахов.

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