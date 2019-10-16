«Барселоне» отказали в переносе матча Евролиги

Встреча должна состояться в пятницу в Барселоне. Испанский клуб просил организаторов турнира перенести матч на четверг, но Евролига отклонила запрос «Барселоны», так как «Альба» провела игру в чемпионате Германии против «Скайлайнерс» во вторник.

Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.