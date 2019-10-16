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17:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселоне» отказали в переносе матча Евролиги

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Баскетбольная Евролига отказала «Барселоне» в просьбе перенести матч третьего тура регулярного чемпионата с немецкой «Альбой» из-за протестов в Каталонии, сообщает Eurohoops.

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Встреча должна состояться в пятницу в Барселоне. Испанский клуб просил организаторов турнира перенести матч на четверг, но Евролига отклонила запрос «Барселоны», так как «Альба» провела игру в чемпионате Германии против «Скайлайнерс» во вторник.

Ранее сообщалось, что Ла Лига попросила Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) перенести матч чемпионата страны между «Барселоной» и мадридским «Реалом», который пройдет 26 октября на «Камп Ноу», в столицу Испании из-за протестов в Каталонии.

Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.

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