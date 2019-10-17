УГМК нанес поражение бельгийскому «Касторс Брен» в матче Евролиги

Встреча группы А, прошедшая в Бельгии, завершилась победой российской команды со счетом 87:79 (27:13, 24:15, 21:24, 15:27). Самыми результативными в составе УГМК стали Мария Вадеева (22 очка, 10 подборов) и Бриттни Грайнер (20 очков, 8 подборов). У хозяек паркета 15 очков на счету Олеси Малашенко.