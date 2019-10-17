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16 октября, источник: Спорт РИА Новости

УГМК нанес поражение бельгийскому «Касторс Брен» в матче Евролиги

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Баскетболистки екатеринбургского УГМК на выезде нанесли поражение бельгийскому клубу «Касторс Брен» в своем стартовом матче Евролиги.

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Встреча группы А, прошедшая в Бельгии, завершилась победой российской команды со счетом 87:79 (27:13, 24:15, 21:24, 15:27). Самыми результативными в составе УГМК стали Мария Вадеева (22 очка, 10 подборов) и Бриттни Грайнер (20 очков, 8 подборов). У хозяек паркета 15 очков на счету Олеси Малашенко.

Следующий матч на турнире УГМК проведет дома 23 октября против оренбургской «Надежды».

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