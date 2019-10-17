УНИКС обыграл на выезде французский «Нантер» в матче Кубка Европы
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа одержали выездную победу над французским «Нантером» в матче группового этапа Кубка Европы.
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа одержали выездную победу над французским «Нантером» в матче группового этапа Кубка Европы.
Встреча группы С, прошедшая во Франции, завершилась победой российской команды со счетом 94:92 (20:27, 24:17, 25:26, 25:22). Самыми результативными в составе УНИКСа стали Эррик Макколлум и Джамар Смит, набравшие по 24 очка. У «Нантера» 17 очков на свой счет записал Изайя Кординье.
Следующий матч в Кубке Европы УНИКС проведет дома 23 октября против испанского клуба «Ховентут».