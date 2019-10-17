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00:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УНИКС обыграл на выезде французский «Нантер» в матче Кубка Европы

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа одержали выездную победу над французским «Нантером» в матче группового этапа Кубка Европы.

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Встреча группы С, прошедшая во Франции, завершилась победой российской команды со счетом 94:92 (20:27, 24:17, 25:26, 25:22). Самыми результативными в составе УНИКСа стали Эррик Макколлум и Джамар Смит, набравшие по 24 очка. У «Нантера» 17 очков на свой счет записал Изайя Кординье.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч в Кубке Европы УНИКС проведет дома 23 октября против испанского клуба «Ховентут».

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