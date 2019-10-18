Женская команда «Цмокi-Мiнск» потерпела поражение от турецкого «Хатая» в стартовом матче Кубка ФИБА

В первой половине матча «Цмокi» диктовали соперницам условия и заслуженно завершили отрезок игры в свою пользу — 45:34. К сожалению, удержать преимущество подопечные Андрея Вавлева не смогли.

Самой результативной баскетболисткой в составе «Цмокi-Мiнск» стала Виктория Гаспер, набравшая 22 очка. У турчанок наибольший вклад в победу внесла словенка Марица Гайич (18 очков).

Ранее в квартете D, где выступают «Цмокi», состоялся матч между российским «Енисеем» и словенским «Ружомбероком» — 82:59.