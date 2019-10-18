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17 октября, источник: БЕЛТА

Женская команда «Цмокi-Мiнск» потерпела поражение от турецкого «Хатая» в стартовом матче Кубка ФИБА

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская команда «Цмокi-Мiнск» потерпела поражение в стартовом матче группового этапа Кубка ФИБА. Белоруски оступились в гостевом матче с турецким «Хатаем» — 71:79, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первой половине матча «Цмокi» диктовали соперницам условия и заслуженно завершили отрезок игры в свою пользу — 45:34. К сожалению, удержать преимущество подопечные Андрея Вавлева не смогли.

Самой результативной баскетболисткой в составе «Цмокi-Мiнск» стала Виктория Гаспер, набравшая 22 очка. У турчанок наибольший вклад в победу внесла словенка Марица Гайич (18 очков).

Ранее в квартете D, где выступают «Цмокi», состоялся матч между российским «Енисеем» и словенским «Ружомбероком» — 82:59.

Турнирное положение группы D: «Енисей» (Россия) — 2 очка (1 матч), «Хатай» (Турция) — 2 (1), «Цмокi-Мiнск» (Беларусь) — 1 (1), «Ружомберок» (Словакия) — 1 (1). В решающий раунд выйдут две лучшие команды.

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