Женская команда «Цмокi-Мiнск» потерпела поражение от турецкого «Хатая» в стартовом матче Кубка ФИБА

В первой половине матча «Цмокi» диктовали соперницам условия и заслуженно завершили отрезок игры в свою пользу — 45:34. К сожалению, удержать преимущество подопечные Андрея Вавлева не смогли.
Самой результативной баскетболисткой в составе «Цмокi-Мiнск» стала Виктория Гаспер, набравшая 22 очка. У турчанок наибольший вклад в победу внесла словенка Марица Гайич (18 очков).
Ранее в квартете D, где выступают «Цмокi», состоялся матч между российским «Енисеем» и словенским «Ружомбероком» — 82:59.
Турнирное положение группы D: «Енисей» (Россия) — 2 очка (1 матч), «Хатай» (Турция) — 2 (1), «Цмокi-Мiнск» (Беларусь) — 1 (1), «Ружомберок» (Словакия) — 1 (1). В решающий раунд выйдут две лучшие команды.