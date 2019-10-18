ЦСКА победил «Химки» в матче баскетбольной Евролиги

Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 28 очков. Он установил лучший результат сезона Евролиги по количеству набранных очков за один матч. 18 очков баскетболист записал на свой счет в первой четверти.

Команды встретились в 11-й раз в Евролиге, ЦСКА одержал девятую победу, два раза сильнее оказывались «Химки». Данный матч стал третьим по результативности в истории очных встреч в главном турнире Европы, команды в сумме набрали 185 очков (рекордный показатель — 206 очков, второе место — 193 очка). ЦСКА одержал пятую победу подряд над «Химками» во всех турнирах, в последний раз подмосковный клуб обыгрывал армейцев 4 марта в матче Единой лиги ВТБ (73:72 ОТ).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/d0JCML74Pa8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще один российский клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) в гостях сыграет с греческим «Олимпиакосом» в матче третьего тура Евролиги в пятницу.

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В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место, одержав три победы в трех матчах. «Химки» располагаются на четвертом месте, дважды победив и один раз потерпев поражение. По дополнительным показателям подопечные Римаса Куртинайтиса опережают расположившийся на пятом месте испанский «Реал» (Мадрид), который в четверг потерпел первое поражение в текущем сезоне Евролиги, на выезде уступив литовскому «Жальгирису» (73:86).