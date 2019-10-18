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17 октября, источник: ТАСС

ЦСКА победил «Химки» в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА на своем паркете переиграл «Химки» со счетом 99:86 в матче Евролиги. Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 7211 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 28 очков. Он установил лучший результат сезона Евролиги по количеству набранных очков за один матч. 18 очков баскетболист записал на свой счет в первой четверти.

Команды встретились в 11-й раз в Евролиге, ЦСКА одержал девятую победу, два раза сильнее оказывались «Химки». Данный матч стал третьим по результативности в истории очных встреч в главном турнире Европы, команды в сумме набрали 185 очков (рекордный показатель — 206 очков, второе место — 193 очка). ЦСКА одержал пятую победу подряд над «Химками» во всех турнирах, в последний раз подмосковный клуб обыгрывал армейцев 4 марта в матче Единой лиги ВТБ (73:72 ОТ).

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Еще один российский клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) в гостях сыграет с греческим «Олимпиакосом» в матче третьего тура Евролиги в пятницу.

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В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место, одержав три победы в трех матчах. «Химки» располагаются на четвертом месте, дважды победив и один раз потерпев поражение. По дополнительным показателям подопечные Римаса Куртинайтиса опережают расположившийся на пятом месте испанский «Реал» (Мадрид), который в четверг потерпел первое поражение в текущем сезоне Евролиги, на выезде уступив литовскому «Жальгирису» (73:86).

ЦСКА на выезде сыграет с немецкой «Альбой» в матче четвертого тура Евролиги 25 октября, днем ранее «Химки» в гостях сыграют с немецкой «Баварией». Следующая очная встреча соперников состоится 6 января 2020 года в рамках Единой лиги ВТБ.

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