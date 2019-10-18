«Реал» неожиданно проиграл «Жальгирису» в матче Евролиги

Хозяева начали встречу достаточно уверенно и после первой четверти вели с разницей в три очка — 18:15. К большому перерыву подопечные Ясикявичуса продолжали удерживать лидерство — 38:34.

В третьей четверти мадридцы перехватили инициативу и не только отыгрались, но и вышли вперёд — 60:57. Но в заключительном игровом отрезке литовцы прибавили и позволили мадридцам набрать лишь 13 баллов, в то время как сами записали в актив 29 очков. Благодаря этому рывку «Жальгирис» одержал уверенную победу — 86:73.