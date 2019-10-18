Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Авангард
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз
Баффало Сэйбрз
03
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Нэшвилл Предаторз
52
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Оттава Сенаторз
Б
32
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Сибирь
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Детройт Ред Уингз
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Ванкувер Кэнакс
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Нью-Йорк Айлендерс
13
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Байер
Футбол. Зарубежный
21:45
Ницца
ПСЖ
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Б
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Миннесота Уайлд
40
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
52
Футбол. Зарубежный
22:00
Гранада
Осасуна
Все события
Фоторепортажи
37Эффектные Попова/Мозгов, молодые русские чемпионы, удрученный Воронов — фотообзор Finlandia Trophy
5Тихонов и «Спартак». Капитан народной команды
17 октября, источник: Чемпионат.com

«Реал» неожиданно проиграл «Жальгирису» в матче Евролиги

В Каунасе завершился матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Жальгирис» принимал мадридский «Реал».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Хозяева начали встречу достаточно уверенно и после первой четверти вели с разницей в три очка — 18:15. К большому перерыву подопечные Ясикявичуса продолжали удерживать лидерство — 38:34.

В третьей четверти мадридцы перехватили инициативу и не только отыгрались, но и вышли вперёд — 60:57. Но в заключительном игровом отрезке литовцы прибавили и позволили мадридцам набрать лишь 13 баллов, в то время как сами записали в актив 29 очков. Благодаря этому рывку «Жальгирис» одержал уверенную победу — 86:73.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самым результативным в составе победителей стал Зак Лэдей, набравший 26 баллов и собравший 9 подборов. У «Реала» 15 очков в активе Энтони Рэндольфа.

Читайте также
 Фанаты требовали у журналистки показать грудь. Она ответила!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
Матч «Ахмата» и «Локомотива» откроет программу 13-го тура РПЛ
Гусев обокрал Панарина и забил важнейший гол в матче НХЛ (видео)
Серия Гран-при по фигурному катанию стартует этапом в Лас-Вегасе
Четвертая ракетка мира Медведев снялся с турнира ATP в Вене
Варламов становится звездой Нью-Йорка. В него не зря поверили
Новый позор Ковальчука. Чемпион ОИ выдал еще один кошмарный матч
Бетербиев сделал вес перед объединительным боем против Гвоздика
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь