«Цмокі-Мінск» победили во второй игре из серии поединков с клубами ОАЭ

Дружина «Цмокі-Мінск», составленная из игроков резервной и молодежной команд столичного клуба, находится в ближневосточной стране по приглашению Совета Абу-Даби по спорту в рамках реализации меморандума о сотрудничестве между Президентским спортивным клубом и Советом Абу-Даби по спорту при содействии спортивного клуба «Бани Яс» и посольства Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах.