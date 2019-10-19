«Цмокі-Мінск» победили во второй игре из серии поединков с клубами ОАЭ
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Цмокі-Мінск» победили команду «Банияс» со счетом 94:78 во втором матче из серии спаррингов с клубами ОАЭ, сообщили БЕЛТА в
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Цмокі-Мінск» победили команду «Банияс» со счетом 94:78 во втором матче из серии спаррингов с клубами ОАЭ, сообщили БЕЛТА в
Дружина «Цмокі-Мінск», составленная из игроков резервной и молодежной команд столичного клуба, находится в ближневосточной стране по приглашению Совета