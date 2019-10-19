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18 октября, источник: БЕЛТА

«Цмокі-Мінск» победили во второй игре из серии поединков с клубами ОАЭ

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Цмокі-Мінск» победили команду «Банияс» со счетом 94:78 во втором матче из серии спаррингов с клубами ОАЭ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.

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Дружина «Цмокі-Мінск», составленная из игроков резервной и молодежной команд столичного клуба, находится в ближневосточной стране по приглашению Совета Абу-Даби по спорту в рамках реализации меморандума о сотрудничестве между Президентским спортивным клубом и Советом Абу-Даби по спорту при содействии спортивного клуба «Бани Яс» и посольства Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах.

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