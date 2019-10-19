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00:38 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» в овертайме обыграл «Олимпиакос» и одержал первую победу в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 19 октября. Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» со счетом 77:68 в овертайме обыграл греческий «Олимпиакос» в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

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Самым результативным игроком матча стал легкий форвард российской команды Матеуш Понитка, набравший 18 очков, в составе греческого клуба по 16 очков набрали центровой Никола Милутинов и защитник Кевин Пантер.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» одержал первую победу в Евролиге, клуб выступает в самом престижном клубном турнире с нынешнего сезона. Петербуржцы занимают предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице, на счету российской команды одна победа в трех играх, «Олимпиакос» идет 10-м, также одержав в трех матчах одну победу.

В следующем матче Евролиги «Зенит» примет греческий «Панатинаикос» 24 октября.

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