«Зенит» в овертайме обыграл «Олимпиакос» и одержал первую победу в баскетбольной Евролиге

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард российской команды Матеуш Понитка, набравший 18 очков, в составе греческого клуба по 16 очков набрали центровой Никола Милутинов и защитник Кевин Пантер.

«Зенит» одержал первую победу в Евролиге, клуб выступает в самом престижном клубном турнире с нынешнего сезона. Петербуржцы занимают предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице, на счету российской команды одна победа в трех играх, «Олимпиакос» идет 10-м, также одержав в трех матчах одну победу.