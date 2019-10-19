«Енисей» победил «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Баскетболисты красноярского «Енисея» дома обыграли саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Баскетболисты красноярского «Енисея» дома обыграли саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась победой хозяев паркета со счетом 85:78 (20:17, 24:19, 22:24, 19:18). В составе «Енисея» самым результативным стал Томислав Зубчич, набравший 15 очков. У «Автодора» Маркел Старкс записал в актив 21 очко.
В следующем матче «Енисей» 11 ноября сыграет в гостях с