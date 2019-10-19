«Енисей» победил «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась победой хозяев паркета со счетом 85:78 (20:17, 24:19, 22:24, 19:18). В составе «Енисея» самым результативным стал Томислав Зубчич, набравший 15 очков. У «Автодора» Маркел Старкс записал в актив 21 очко.