«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в матче Лиги ВТБ

Игра, прошедшая в краснодарском «Баскет-Холле» в субботу, завершилась победой хозяев со счетом 86:77 (18:14, 24:17, 22:31, 22:15). Самым результативным в составе железнодорожников стал Сэм Деккер, набравший 18 очков. У УНИКСа 22 балла в актив записал Эррик Макколлум.