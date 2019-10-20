Минские «Цмокi» уступили «Нижнему Новгороду» в Единой лиге ВТБ
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Miнск» проиграли третий матч подряд в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Miнск» проиграли третий матч подряд в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первой половине гостевого поединка с «Нижним Новгородом» минчане сыграли довольно уверенно, уйдя на большой перерыв с дефицитом всего в 3 очка — 41:44. А вот третью четверть подопечные Ростислава Вергуна провели плохо и проигрывали перед последним отрезком встречи 16 очков — 52:68. В заключительной десятиминутке «драконы» бросились отыгрываться, но к финишу смогли лишь сократить разрыв до 5 очков. В итоге поражение со счетом 77:82 (18:18, 23:26, 11:24, 25:14).
До этого минчане уступили на своей площадке краснодарскому клубу «Локомотив-Кубань» — 80:88 и на выезде действующему победителю «банковского» турнира московскому ЦСКА — 81:114.
Свой следующий матч Единой лиги ВТБ минские «Цмокi» проведут 26 октября у себя дома против казанского УНИКСа, который сегодня проиграл в Краснодаре со счетом 77:86.
До встречи с казанцами чемпионы Беларуси 23 октября примут в Минске болгарский клуб «Левски» на старте группового этапа Кубка