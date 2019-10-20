Минские «Цмокi» уступили «Нижнему Новгороду» в Единой лиге ВТБ

В первой половине гостевого поединка с «Нижним Новгородом» минчане сыграли довольно уверенно, уйдя на большой перерыв с дефицитом всего в 3 очка — 41:44. А вот третью четверть подопечные Ростислава Вергуна провели плохо и проигрывали перед последним отрезком встречи 16 очков — 52:68. В заключительной десятиминутке «драконы» бросились отыгрываться, но к финишу смогли лишь сократить разрыв до 5 очков. В итоге поражение со счетом 77:82 (18:18, 23:26, 11:24, 25:14).