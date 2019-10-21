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20 октября, источник: ТАСС

ЦСКА разгромил «Зелену-Гуру» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

ТАСС, 20 октября. Московский баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 104:64 обыграл польскую «Зелену-Гуру» в гостевом матче Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард ЦСКА Уилл Клайберн, набравший 20 очков. В составе польской команды больше всех очков набрал атакующий защитник Ярослав Зысковски — 15.

В турнирной таблице ЦСКА занимает седьмое место с тремя победами и двумя поражениями. «Зелена-Гура» идет десятой, одержав одну победу в четырех матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч ЦСКА проведет дома против саратовского «Автодора» 4 ноября, польская команда 5 ноября примет на своем паркете пермскую «Парму».

В другом матче игрового дня подмосковные «Химки» переиграли «Астану» (73:56) и одержали пятую подряд победу в лиге. Российский клуб лидирует в турнирной таблице, победив во всех встречах, «Астана» с одной победой в трех играх идет девятой.

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