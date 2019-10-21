ЦСКА разгромил «Зелену-Гуру» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард ЦСКА Уилл Клайберн, набравший 20 очков. В составе польской команды больше всех очков набрал атакующий защитник Ярослав Зысковски — 15.

В турнирной таблице ЦСКА занимает седьмое место с тремя победами и двумя поражениями. «Зелена-Гура» идет десятой, одержав одну победу в четырех матчах.

В другом матче игрового дня подмосковные «Химки» переиграли «Астану» (73:56) и одержали пятую подряд победу в лиге. Российский клуб лидирует в турнирной таблице, победив во всех встречах, «Астана» с одной победой в трех играх идет девятой.