Хряпа номинирован на включение в символическую пятерку десятилетия баскетбольной Евролиги

Всего в список войдет 50 спортсменов, которых будут представлять в течение 10 недель. Голосование за баскетболистов начнется в 2020 году. В нем примут участие тренеры, спортсмены и представители средств массовой информации.

Хряпе 37 лет, он выступал за ЦСКА с 2002 по 2004 год, а также с 2008 по 2018 год. В составе команды он стал двукратным победителем (2007/08, 2015/16) Евролиги, двукратным серебряным призером (2008/09, 2011/12) и четырехкратным бронзовым призером (2003/04, 2009/10, 2012/13, 2014/15) турнира. Хряпа также входил в состав первой символической пятерки Евролиги (2010), второй символической пятерки (2013, 2014), признавался лучшим игроком месяца (март 2010 года) и лучшим защитником Евролиги (2009/10). Хряпа также был лидером по количеству подборов в сезоне-2012/13 (7,31 в среднем за игру), а также до сих пор является лидером «Финала четырех» по количеству подборов (107) и перехватов (22).