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22 октября, источник: ТАСС

«Локомотив-Кубань» проиграл «Партизану» в матче баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 22 октября. Российский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» (Краснодар) потерпел поражение со счетом 71:80 от сербского «Партизана» (Белград) в матче четвертого тура группового этапа Еврокубка. Встреча прошла в Сербии.

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Источник: РИА "Новости"

Самыми результативными игроками матча стали защитник Уилл Камингс и форвард Сэм Деккер, выступающие за «Локомотив-Кубань», они набрали по 17 очков. В составе «Партизана» наибольшее количество очков набрал форвард Рошон Томас — 16.

В турнирной таблице группы В на первом месте идет «Партизан» (четыре победы, четыре матча). У российского клуба две победы в четырех матчах, он занимает второе место. Далее идут итальянская «Венеция», французский «Лимож», турецкий «Тофаш» и литовский «Ритас». В топ-16 выйдут по четыре команды из четырех групп по итогам десяти туров.

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В следующем матче «Локомотив-Кубань» примет «Тофаш», игра пройдет 30 октября.

Еврокубок — второй по силе баскетбольный турнир в Европе после Евролиги.

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