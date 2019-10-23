«Локомотив-Кубань» проиграл «Партизану» в матче баскетбольного Еврокубка

Самыми результативными игроками матча стали защитник Уилл Камингс и форвард Сэм Деккер, выступающие за «Локомотив-Кубань», они набрали по 17 очков. В составе «Партизана» наибольшее количество очков набрал форвард Рошон Томас — 16.

В турнирной таблице группы В на первом месте идет «Партизан» (четыре победы, четыре матча). У российского клуба две победы в четырех матчах, он занимает второе место. Далее идут итальянская «Венеция», французский «Лимож», турецкий «Тофаш» и литовский «Ритас». В топ-16 выйдут по четыре команды из четырех групп по итогам десяти туров.