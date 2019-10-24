Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили «Левски-Лукойл» на старте группового этапа Кубка ФИБА-Европа
23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Miнск» победно стартовали в групповом этапе розыгрыша Кубка
23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Miнск» победно стартовали в групповом этапе розыгрыша Кубка
Сегодня в домашнем поединке первого тура предварительной группы F чемпионы Беларуси выиграли у болгарского клуба «Левски-Лукойл» из Софии со счетом 81:68 (24:15, 25:26, 12:14, 20:13).
На протяжении всего игрового времени хозяева контролировали ход матча и одержали заслуженную викторию. Самым результативным в составе минчан стал Доминес Барнетт, набравший 19 очков.
Свой следующий матч Кубка
До этого, 26 октября, минские «Цмокi» примут на своей площадке казанский УНИКС в матче Единой лиги ВТБ.