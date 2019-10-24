Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили «Левски-Лукойл» на старте группового этапа Кубка ФИБА-Европа

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Сегодня в домашнем поединке первого тура предварительной группы F чемпионы Беларуси выиграли у болгарского клуба «Левски-Лукойл» из Софии со счетом 81:68 (24:15, 25:26, 12:14, 20:13).

На протяжении всего игрового времени хозяева контролировали ход матча и одержали заслуженную викторию. Самым результативным в составе минчан стал Доминес Барнетт, набравший 19 очков.

Свой следующий матч Кубка ФИБА-Европа подопечные Ростислава Вергуна проведут в Минске 30 октября против украинского «Днепра», который сегодня проиграл на выезде «Киеву» со счетом 88:95.