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23 октября, источник: ТАСС

УНИКС переиграл «Ховентуд» в матче баскетбольного Еврокубка

КАЗАНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб УНИКС (Казань) дома переиграл испанский «Ховетуд» со счетом 86:74 в четвертом туре Еврокубка. Матч прошел в «Баскет-холле» в присутствии 2791 зрителя.

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Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Эррик Макколлум, набравший 32 очка. В составе «Ховентуда» дабл-дабл сделал центровой Ален Омич (20 очков + 13 подборов), наибольшее количество очков набрал защитник Клемен Препелич (22).

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице группы С УНИКС идет на первом месте с тремя победами и одним поражением. «Ховентуд» занимает второе место, имея две победы и два поражения. На третьем месте идут турецкая «Дарюшшафака» и итальянская «Брешия» одержали по две победы и потерпели по одному поражению.

В следующем туре УНИКС 30 октября на выезде сыграет с «Дарюшшафакой».

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