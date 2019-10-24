УНИКС переиграл «Ховентуд» в матче баскетбольного Еврокубка

В турнирной таблице группы С УНИКС идет на первом месте с тремя победами и одним поражением. «Ховентуд» занимает второе место, имея две победы и два поражения. На третьем месте идут турецкая «Дарюшшафака» и итальянская «Брешия» одержали по две победы и потерпели по одному поражению.