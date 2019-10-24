УНИКС переиграл «Ховентуд» в матче баскетбольного Еврокубка

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Эррик Макколлум, набравший 32 очка. В составе «Ховентуда» дабл-дабл сделал центровой Ален Омич (20 очков + 13 подборов), наибольшее количество очков набрал защитник Клемен Препелич (22).
В турнирной таблице группы С УНИКС идет на первом месте с тремя победами и одним поражением. «Ховентуд» занимает второе место, имея две победы и два поражения. На третьем месте идут турецкая «Дарюшшафака» и итальянская «Брешия» одержали по две победы и потерпели по одному поражению.
В следующем туре УНИКС 30 октября на выезде сыграет с «Дарюшшафакой».