Баскетболисты «Нижнего Новгорода» обыграли «Бамберг» в матче Лиги чемпионов
ТАСС, 23 октября. Российский баскетбольный клуб «Нижний Новгород» в гостях обыграл немецкий «Бамберг» со счетом 73:58 во втором матче группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС, 23 октября. Российский баскетбольный клуб «Нижний Новгород» в гостях обыграл немецкий «Бамберг» со счетом 73:58 во втором матче группового этапа Лиги чемпионов.
Самым результативным игроком встречи в составе российской команды стал разыгрывающий защитник Брэндон Браун, набравший 19 очков. В составе «Бамберга» наибольшее количество очков набрал форвард Элиас Харрис (13).
В следующем матче нижегородская команда сыграет в гостях с клубом из Черногории «Морнар Бар» 29 октября, «Бамберг» днем позднее в гостях встретится с турецкой командой «Роял Халы Газиантеп».
В турнирной таблице «Нижний Новгород» идет на третьем месте с одной победой и одним поражением. Лидируют чешский «Нимбурк» и испанский «Тенерифе» (по две победы).
Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская «Болонья». Лига чемпионов — третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.