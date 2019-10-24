Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Тампа-Бэй Лайтнинг
Питтсбург Пингвинз
12
Хоккей. НХЛ
3-й период
Оттава Сенаторз
Детройт Ред Уингз
42
Футбол. Еврокубки
23.10
Зальцбург
Наполи
23
Футбол. Еврокубки
23.10
Генк
Ливерпуль
14
Футбол. Еврокубки
23.10
Интер
Боруссия Д
20
Футбол. Еврокубки
23.10
Славия Пр
Барселона
12
Футбол. Еврокубки
23.10
Бенфика
Лион
21
Футбол. Еврокубки
23.10
Лилль
Валенсия
11
Футбол. Еврокубки
23.10
РБ Лейпциг
Зенит
21
Футбол. Еврокубки
23.10
Аякс
Челси
01
Хоккей. КХЛ
23.10
Динамо Р
Трактор
20
Футбол. Первый дивизион
23.10
Чертаново
Текстильщик
10
Футбол. Первый дивизион
23.10
Торпедо М
Чайка
21
Футбол. Первый дивизион
23.10
Химки
Армавир
10
Футбол. Первый дивизион
23.10
Шинник
Балтика
02
Футбол. Первый дивизион
23.10
Ротор
Луч
20
Футбол. Первый дивизион
23.10
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
22
Хоккей. КХЛ
23.10
Металлург Мг
Ак Барс
Б
10
Футбол. Первый дивизион
23.10
Краснодар-2
Нижний Новгород
22
Футбол. Первый дивизион
23.10
Енисей
Авангард К
11
Футбол. Первый дивизион
23.10
Спартак-2
Факел
72
Все события
Фоторепортажи
17Последний матч Карреры в «Спартаке». Он был год назад
10Роналду сдержали, Дибалу не смогли. «Ювентус» додавил «Локомотив»
23 октября, источник: ТАСС

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» обыграли «Бамберг» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 23 октября. Российский баскетбольный клуб «Нижний Новгород» в гостях обыграл немецкий «Бамберг» со счетом 73:58 во втором матче группового этапа Лиги чемпионов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи в составе российской команды стал разыгрывающий защитник Брэндон Браун, набравший 19 очков. В составе «Бамберга» наибольшее количество очков набрал форвард Элиас Харрис (13).

В следующем матче нижегородская команда сыграет в гостях с клубом из Черногории «Морнар Бар» 29 октября, «Бамберг» днем позднее в гостях встретится с турецкой командой «Роял Халы Газиантеп».

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице «Нижний Новгород» идет на третьем месте с одной победой и одним поражением. Лидируют чешский «Нимбурк» и испанский «Тенерифе» (по две победы).

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская «Болонья». Лига чемпионов — третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.

Читайте также
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
«Лейпциг» совершил камбэк в ЛЧ, хотя «Зенит» вел почти тайм
РФ уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА
Синхронное проваливание: ЦСКА и «Краснодар» близки к фиаско в ЛЕ
Гран-при Канады: чем Медведева ответит Туктамышевой
Сергей Семак раскрыл причины поражения «Зенита» от «Лейпцига»
Футболисты «Бенфики» обыграли «Лион» в матче Лиги чемпионов
«Торпедо» укрепило лидерство в Футбольной национальной лиге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь