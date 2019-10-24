Баскетболисты «Нижнего Новгорода» обыграли «Бамберг» в матче Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи в составе российской команды стал разыгрывающий защитник Брэндон Браун, набравший 19 очков. В составе «Бамберга» наибольшее количество очков набрал форвард Элиас Харрис (13).

В следующем матче нижегородская команда сыграет в гостях с клубом из Черногории «Морнар Бар» 29 октября, «Бамберг» днем позднее в гостях встретится с турецкой командой «Роял Халы Газиантеп».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LaCRblcXhF4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице «Нижний Новгород» идет на третьем месте с одной победой и одним поражением. Лидируют чешский «Нимбурк» и испанский «Тенерифе» (по две победы).