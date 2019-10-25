«Зенит» потерпел домашнее поражение от «Панатинаикоса» в баскетбольной Евролиге

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Панатинаикоса» Джиммер Фредетт, который набрал 22 очка. У «Зенита» больше всех очков набрал форвард Матеуш Понитка, в активе которого 16 очков.
Для «Зенита» это поражение стало третьим на турнире, после четырех матчей петербургский клуб занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице, одержав одну победу. «Панатинаикос» занимает девятую строчку. Лидером является испанская «Барселона», вторым идет российский ЦСКА, в активе которых по три победы.
В пятом туре «Зенит» в гостях сыграет с литовским «Жальгирисом», встреча пройдет 30 октября. «Панатинаикос» днем ранее в гостях встретится с подмосковными «Химками».