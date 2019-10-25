«Химки» одержали победу над «Баварией» в баскетбольной Евролиге
ТАСС, 24 октября. Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» со счетом 87:74 обыграл немецкую «Баварию» в матче четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Мюнхене.
ТАСС, 24 октября. Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» со счетом 87:74 обыграл немецкую «Баварию» в матче четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Мюнхене.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 19 очков. В составе «Баварии» больше всех очков набрал центровой Грег Монро (18).
«Химки» занимают четвертое место в турнирной таблице Евролиги, в активе подмосковной команды три победы и одно поражение. «Бавария» с двумя победами и двумя поражениями идет седьмой.
В следующем матче команда Римаса Куртинайтиса 29 октября дома сыграет с греческим «Панатинаикосом», «Бавария» днем позднее на домашнем паркете примет испанский «Реал».