«Химки» одержали победу над «Баварией» в баскетбольной Евролиге

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 19 очков. В составе «Баварии» больше всех очков набрал центровой Грег Монро (18).

«Химки» занимают четвертое место в турнирной таблице Евролиги, в активе подмосковной команды три победы и одно поражение. «Бавария» с двумя победами и двумя поражениями идет седьмой.