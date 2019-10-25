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24 октября, источник: ТАСС

«Химки» одержали победу над «Баварией» в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 24 октября. Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» со счетом 87:74 обыграл немецкую «Баварию» в матче четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Мюнхене.

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Самым результативным игроком встречи стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 19 очков. В составе «Баварии» больше всех очков набрал центровой Грег Монро (18).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Химки» занимают четвертое место в турнирной таблице Евролиги, в активе подмосковной команды три победы и одно поражение. «Бавария» с двумя победами и двумя поражениями идет седьмой.

В следующем матче команда Римаса Куртинайтиса 29 октября дома сыграет с греческим «Панатинаикосом», «Бавария» днем позднее на домашнем паркете примет испанский «Реал».

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