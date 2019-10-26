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25 октября, источник: ТАСС

ЦСКА одержал четвертую победу подряд в баскетбольной Евролиге, обыграв «Альбу»

ТАСС, 25 октября. Российский баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 82:66 в гостевом матче обыграл немецкую «Альбу» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс, набравший 22 очка. Легкий форвард ЦСКА Уилл Клайберн в ходе матча получил травму колена.

ЦСКА победил во всех четырех матчах Евролиги текущего сезона, «Альба» потерпела третье подряд поражение.

В турнирной таблице ЦСКА идет на первом месте, «Альба» с одной победой занимает 14-ю строчку. В следующем матче ЦСКА примет на своем паркете греческий «Олимпиакос» 30 октября, «Альба» днем ранее примет итальянскую «Олимпию».

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