ЦСКА одержал четвертую победу подряд в баскетбольной Евролиге, обыграв «Альбу»
ТАСС, 25 октября. Российский баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 82:66 в гостевом матче обыграл немецкую «Альбу» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
ТАСС, 25 октября. Российский баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 82:66 в гостевом матче обыграл немецкую «Альбу» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс, набравший 22 очка. Легкий форвард ЦСКА Уилл Клайберн в ходе матча получил травму колена.
ЦСКА победил во всех четырех матчах Евролиги текущего сезона, «Альба» потерпела третье подряд поражение.
В турнирной таблице ЦСКА идет на первом месте, «Альба» с одной победой занимает 14-ю строчку. В следующем матче ЦСКА примет на своем паркете греческий «Олимпиакос» 30 октября, «Альба» днем ранее примет итальянскую «Олимпию».