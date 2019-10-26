Баскетболист ЦСКА Клайберн получил травму крестообразной связки колена в матче Евролиги

В текущем сезоне Евролиги Клайберн провел четыре игры, в которых в среднем набирал по 12,5 очка, делал 5,3 подбора и 0,8 передачи. В сезоне Единой лиги ВТБ он провел три встречи, набирая в среднем по 15,3 очка и делая 4,7 подбора и 1,0 передачи.