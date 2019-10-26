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13:58 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист ЦСКА Клайберн получил травму крестообразной связки колена в матче Евролиги

ТАСС, 26 октября. Легкий форвард московского баскетбольного клуба ЦСКА Уилл Клайберн получил травму передней крестообразной связки правого коленного сустава в матче Евролиги против немецкой «Альбы». Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.

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Встреча прошла в пятницу в Германии и завершилась победой ЦСКА со счетом 82:66.

«Обследование выявило повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. Клайберну понадобятся операция и длительное восстановление, сроки которого будут уточняться промежуточными тестами», — говорится в сообщении клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне Евролиги Клайберн провел четыре игры, в которых в среднем набирал по 12,5 очка, делал 5,3 подбора и 0,8 передачи. В сезоне Единой лиги ВТБ он провел три встречи, набирая в среднем по 15,3 очка и делая 4,7 подбора и 1,0 передачи.

В турнирной таблице ЦСКА идет на первом месте, одержав четыре победы в четырех матчах. В следующей игре ЦСКА примет греческий «Олимпиакос» 30 октября.

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ЦСКА выиграл Евролигу
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