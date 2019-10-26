УНИКС обыграл «Цмоки-Минск» в Лиге ВТБ благодаря 32 очкам Макколлума

Субботняя встреча в Минске завершилась со счетом 84:80 (17:17, 26:20, 21:20, 20:23) в пользу УНИКСа, у которого 33 очка набрал Эрик Макколлум. У «Цмоки-Минска» 17 очков на свой счет записал Доминез Барнетт.