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30 октября, источник: ТАСС

«Локомотив-Кубань» уступил «Тофашу» в матче баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 30 октября. Российский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» из Краснодара проиграл турецкому «Тофашу» со счетом 69:72 в матче пятого тура Еврокубка. Встреча прошла в «Баскет-холле» Краснодара в присутствии 2842 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

«Тофаш» выиграл четвертую четверть с разницей в 14 очков. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист краснодарского клуба Джонни О́Брайант (18 очков), больше всего подборов сделал игрок «Тофаша» Девин Уильямс (12).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в группе В, одержав две победы и потерпев три поражения.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» примет литовский «Ритас» (в матче первого круга литовский клуб оказался сильнее), встреча пройдет 5 ноября. В Единой лиге ВТБ «Локомотив-Кубань» идет на второй позиции, одержав три победы и потерпев одно поражение в четырех матчах. В следующей игре «Локомотив-Кубань» встретится с московским ЦСКА 10 ноября.

Еврокубок — второй по силе баскетбольный турнир в Европе после Евролиги.

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