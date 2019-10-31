«Локомотив-Кубань» уступил «Тофашу» в матче баскетбольного Еврокубка

Источник: РИА "Новости"

«Тофаш» выиграл четвертую четверть с разницей в 14 очков. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист краснодарского клуба Джонни О́Брайант (18 очков), больше всего подборов сделал игрок «Тофаша» Девин Уильямс (12).

«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в группе В, одержав две победы и потерпев три поражения.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» примет литовский «Ритас» (в матче первого круга литовский клуб оказался сильнее), встреча пройдет 5 ноября. В Единой лиге ВТБ «Локомотив-Кубань» идет на второй позиции, одержав три победы и потерпев одно поражение в четырех матчах. В следующей игре «Локомотив-Кубань» встретится с московским ЦСКА 10 ноября.