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30 октября, источник: ТАСС

ЦСКА потерпел первое поражение в баскетбольной Евролиге

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Московский баскетбольный ЦСКА проиграл греческому «Олимпиакосу» со счетом 79:84 в домашнем матче Евролиги. Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 8462 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал игрок ЦСКА Майк Джеймс (22 очка), его партнер по команде Кайл Хайнс набрал на три очка меньше. Позднее в среду завершится еще один матч с участием российского клуба: петербургский «Зенит» на выезде играет с литовским «Жальгирисом».

Во время загрузки произошла ошибка.

Действующий победитель Евролиги ЦСКА потерпел первое поражение в текущем сезоне турнира и занимает второе место в таблице (четыре победы, одно поражение), лидирует испанская «Барселона».

В следующем туре ЦСКА встретится с «Зенитом» в пятницу. В Единой лиге ВТБ армейцы располагаются на пятом месте, одержав три победы и потерпев два поражения в пяти турах. В шестом туре ЦСКА примет саратовский «Автодор» 4 ноября.

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ЦСКА выиграл Евролигу
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