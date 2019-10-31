Хэкетт не доиграл матч с «Олимпиакосом» из-за проблем со спиной
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Баскетболист ЦСКА Дэниэл Хэкетт не доиграл матч Евролиги с греческим «Олимпиакосом»
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Баскетболист ЦСКА Дэниэл Хэкетт не доиграл матч Евролиги с греческим «Олимпиакосом»
В среду ЦСКА проиграл «Олимпиакосу» со счетом 79:84 в домашнем матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Во второй четверти Хэкетт ушел в раздевалку и больше не играл в этой встрече.
«Нам не хватало сегодня и Дэниэла Хэкетта, который не смог доиграть матч. Он поехал в больницу на МРТ. У него был спазм мышцы спины», — сказал Итудис журналистам.
«Что касается Косты Куфоса, то он пройдет компьютерное исследование в субботу. После этого мы будем понимать, какие будут дальнейшие шаги по его восстановлению», — добавил главный тренер ЦСКА.