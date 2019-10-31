Баскетболистки УГМК обыграли «Венецию» в матче Евролиги

Встреча группы А, прошедшая в Венеции, завершилась со счетом 86:61 (20:21, 28:16, 23:15, 15:9). В составе гостей самой результативной стала Бриттни Грайнер (22 очка), Эмма Миссеман сделала дабл-дабл (13 очков, 10 подборов). У хозяек наибольшее количество очков набрала Анете Штейнберга (19).