Баскетболистки УГМК обыграли «Венецию» в матче Евролиги
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Баскетболистки екатеринбургского УГМК в гостях обыграли итальянскую «Венецию» в матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Баскетболистки екатеринбургского УГМК в гостях обыграли итальянскую «Венецию» в матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча группы А, прошедшая в Венеции, завершилась со счетом 86:61 (20:21, 28:16, 23:15, 15:9). В составе гостей самой результативной стала Бриттни Грайнер (22 очка), Эмма Миссеман сделала
В следующем туре УГМК сыграет на выезде с чешской «Прагой» 6 ноября.