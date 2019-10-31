Баскетболисты «Зенита» в овертайме победили «Жальгирис» в матче Евролиги

Встреча, прошедшая в среду в Каунасе, завершилась со счетом 82:70 (14:18, 14:10, 16:15, 18:19, 20:8) в пользу «Зенита». В составе победителей самым результативным стал Матеуш Понитка (19 очков), у проигравших дабл-дабл сделал Зак Ледей (12 очков, 10 подборов).