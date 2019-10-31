Баскетболисты «Зенита» в овертайме победили «Жальгирис» в матче Евролиги
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Петербургский «Зенит» одержал победу в овертайме над литовским «Жальгирисом» в матче пятого раунда регулярного сезона баскетбольной Евролиги.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Петербургский «Зенит» одержал победу в овертайме над литовским «Жальгирисом» в матче пятого раунда регулярного сезона баскетбольной Евролиги.
Встреча, прошедшая в среду в Каунасе, завершилась со счетом 82:70 (14:18, 14:10, 16:15, 18:19, 20:8) в пользу «Зенита». В составе победителей самым результативным стал Матеуш Понитка (19 очков), у проигравших
В шестом туре «Зенит» (2 победы, 3 поражения) 1 ноября примет московский ЦСКА (4 победы, 1 поражение).