Баскетболистки курского «Динамо» проиграли «Монпелье» в матче Евролиги
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Баскетболистки курского «Динамо» на выезде уступили французскому «Монпелье» в матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Баскетболистки курского «Динамо» на выезде уступили французскому «Монпелье» в матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча группы B, состоявшаяся в Монпелье, завершилась со счетом 76:64 (15:10, 24:24, 15:15, 22:15). В составе победительниц
«Динамо» в следующем матче 6 ноября примет турецкий «Фенербахче».