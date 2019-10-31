Баскетболистки курского «Динамо» проиграли «Монпелье» в матче Евролиги

Встреча группы B, состоявшаяся в Монпелье, завершилась со счетом 76:64 (15:10, 24:24, 15:15, 22:15). В составе победительниц дабл-дабл сделала Стефани Мавунга (25 очков, 19 подборов), у российской команды Татьяна Видмер записала в свой актив 18 очков.