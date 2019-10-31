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01:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты «Барселоны» победили «Валенсию» в матче Евролиги

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. «Барселона» одержала победу над «Валенсией» в матче пятого раунда регулярного сезона баскетбольной Евролиги.

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Встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счетом 83:77 (21:19, 23:22, 18:24, 21:12). В составе победителей самым результативным стал экс-игрок московского ЦСКА Кори Хиггинс (20 очков). У проигравших дабл-дабл сделал Боян Дублевич (12 очков, 10 подборов), его партнер по команде Джордан Лойд набрал 17 очков.

В других матчах пятого тура зафиксированы следующие результаты:

«Маккаби» (Израиль) — «Фенербахче» (Турция) — 67:55,

«Бавария» (Германия) — «Реал» (Испания) — 95:86.

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