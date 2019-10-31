Баскетболисты «Барселоны» победили «Валенсию» в матче Евролиги
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. «Барселона» одержала победу над «Валенсией» в матче пятого раунда регулярного сезона баскетбольной Евролиги.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. «Барселона» одержала победу над «Валенсией» в матче пятого раунда регулярного сезона баскетбольной Евролиги.
Встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счетом 83:77 (21:19, 23:22, 18:24, 21:12). В составе победителей самым результативным стал
В других матчах пятого тура зафиксированы следующие результаты:
«Маккаби» (Израиль) — «Фенербахче» (Турция) — 67:55,
«Бавария» (Германия) — «Реал» (Испания) — 95:86.