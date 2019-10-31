Баскетболисты «Барселоны» победили «Валенсию» в матче Евролиги

Встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счетом 83:77 (21:19, 23:22, 18:24, 21:12). В составе победителей самым результативным стал экс-игрок московского ЦСКА Кори Хиггинс (20 очков). У проигравших дабл-дабл сделал Боян Дублевич (12 очков, 10 подборов), его партнер по команде Джордан Лойд набрал 17 очков.