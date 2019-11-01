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31 октября, источник: Чемпионат.com

Нет Клайберна, нет побед? ЦСКА сенсационно проиграл «Олимпиакосу»

«Армейцы» 11 лет не уступали грекам в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне. На домашней площадке «армейцы» не справились с «Олимпиакосом» (79:84). «Спаренная» неделя Евролиги началась для команды очень неприятно.

Стоит начать с того, что ЦСКА на прошлой неделе в игре с «Альбой» потерял форварда Уилла Клайберна. Вполне вероятно, MVP «Финала четырёх"-2019 не поможет «армейцам» до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок. Это очень болезненная потеря. В распоряжении Итудиса глубокий и сильный состав, но Уилл — игрок уровня топ-5 Евролиги. Даже в матчах с номинально более слабыми соперниками его отсутствие на площадке будет сказываться.

Вывеска ЦСКА — «Олимпиакос» немного потеряла свою привлекательность за последние пару лет. Да, в своё время Вассилис Спанулис и Георгиос Принтезис попили немало крови у ЦСКА в «Финалах четырёх», но в прошлом сезоне греки даже не вышли в плей-офф, а в этом регулярном чемпионате стартовали отвратительно (1−3). «Олимпиакос» уже после первого поражения в сезоне против АСВЕЛа (63:82) уволил главного тренера Дэвида Блатта. На пост временно исполняющего обязанности заступил Кестутис Кемзура. Как ни странно, его утвердили на постоянной основе после домашнего поражения от «Зенита» (68:77 ОТ). Вполне возможно, никто из авторитетных европейских тренеров не захотел становиться частью греческого безумия.

Источник: РИА "Новости"

Кемзура выиграл один матч при двух поражениях и задумал провести кадровую чистку. Экс-игрок «Портленда» Уэйд Болдуин уже покинул «Олимпиакос». Вскоре за ним могут последовать Брэндон Пол, Уилл Черри, Огастин Рубин и Итан Хэпп. На помощь были выписаны бывший лучший скорер Евролиги в составе «Нижнего Новгорода» Тэйлор Рочести и экс-центровой «Майами» и «Клипперс» Уилли Рид. Хотя новички так и не сыграли за греков в Москве и дебютируют позже.

Стоит отметить, что «Олимпиакос» играет исключительно в Евролиге. «Оли» было мало невнятного выступления на площадке в предыдущем сезоне. Клуб решил ввязаться в скандал с невыходом на матчи против «Панатинаикоса», получил несколько технических поражений и был понижен в классе. Во втором дивизионе сейчас играет молодёжь, а вот основа может сосредоточиться исключительно на Евролиге. С одной стороны, баскетболисты получают больше отдыха. С другой, «Олимпиакосу» явно не хватает игровой практики. Слишком много тренировок не всегда идёт на пользу, что показали первые четыре матча греческой команды.


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В общем, нынешний «Олимпиакос» влачит довольно жалкое существование. Хотя даже в лучшие годы греки доставляли ЦСКА проблемы преимущественно на стадии «Финала четырех», а не на более ранних этапах сезона. До сегодняшней игры ЦСКА вёл 19−8 по личным встречам. Статистика противостояний в Москве была 11−1 в пользу «армейцев». В последний раз «Олимпиакос» побеждал ЦСКА на выезде в рамках Евролиги в далёком 2008 году. Как известно, любая серия имеет свойство рано или поздно заканчиваться. И вот п пришла пора «Олимпиакоса» выиграть в Москве.

Хотя в первой четверти казалось, что особо упорной борьбы в этой встрече не получится. ЦСКА спокойно выиграл стартовую десятиминутку со счётом 24:18. Из хайлайтов стоит отметить смачный данк Никиты Курбанова после передачи Кайла Хайнса, а также идеально разыгранный фаст-брейк «армейцев» с участием Йоханнеса Фойгтмана, Дэниэла Хэкетта и всё того же Хайнса.

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Однако на этом яркие моменты для «армейцев» в этой встрече закончились. Во втором игроком отрезке ЦСКА сбавил обороты на обоих концах площадки, а «Олимпиакос» очень уверенно заиграл в атаке и вырвался вперед. Тайм-ауты Итудиса действия не возымели. Гости выиграли вторую четверть (25:15) и ушли на перерыв лидерами — 43:39. Кроме того, первую половину соперники завершили с кадровыми потерями. У ЦСКА повредил спину защитник Дэниэл Хэкетт, а у «Олимпиакоса» не смог продолжить игру форвард Костас Папаниколау.

После перерыва «Олимпиакос» не поплыл. Греки поддерживали высокий уровень продуктивности в нападении и неплохо защищались. Брэндон Пол и Кевин Пантер попадали довольно сложные броски и держали гостей на плаву. ЦСКА периодически приближался на расстояние 1−3 очка, но никак не мог настигнуть соперника. В конечном счёте третья четверть завершилась равной перестрелкой — 21:21. Для ЦСКА ещё ничего не было потеряно, но тревожный звонок прозвучал.

Надежды на то, что греки сдуются в четвёртой четверти, не оправдались. «Олимпиакос» ну никак не хотел подпускать ЦСКА и держал преимущество не менее двух очков. Игру в бесконечные догонялки закончил 37-летний ветеран Вассилис Спанулис. Его трёхочковое попадание при счёте 76:72 за 1.10 до финальной сирены фактически обеспечило победу «Олимпиакоса». Преимущество +7 за такое короткое время почти нереального отыграть. Можно смело утверждать, что «Вася уже не тот», но хладнокровие всё ещё при нём.

Источник: РИА "Новости"

Он «зарешал» как в старые добрые времена. После попадания Спанулиса последовала затяжная концовка с обилием штрафных бросков. Игра завершилась со счётом 84:79 в пользу «Олимпиакоса». В составе «армейцев» самым результативным стал Майк Джеймс с 20 очками. У «Олимпикоса» выделились Брэндон Пол (20 очков) и Кевин Пантер (16 очков). Да и кандидаты на отчисление Черри (9 очков) и Рубит (8 очков, 7 подборов) были не так уж плохи. Возможно, чистка состава у греков будет не столь масштабной, как предполагалось изначально.

ЦСКА впервые проиграл в регулярном чемпионате-2019/20 и уступил «Олимпиакосу» в Москве впервые за 11 лет. Команде нужно как можно быстрее научиться играть без Уилла Клайберна. Уже 1 ноября «армейцев» ждёт выезд к «Зениту». В последнее время питерский клуб был крайне неудобным соперником для ЦСКА. Интересно, как команда Итудиса отреагирует на столь болезненный удар в игре против «Олимпиакоса».

Алексей Фалько

ЦСКА — Олимпиакос — 79:84

ЦСКА: Джеймс — 22, Хайнс — 19, Хиллиард — 17, Курбанов — 7, Воронцевич — 5, Бейкер — 3, Боломбой — 2, Фойгтман — 2, Хаккетт — 2, Ухов, Антонов, Стрелниекс.

Олимпиакос: Пол — 20, Пантер — 16, Принтезис — 11, Черри — 9, Спанулис — 8, Кузминскас — 8, Рабит — 8, Милутинов — 2, Везенков — 2, Болдуин, Кониарис, Папаниколау.

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