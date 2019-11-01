Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» победили «Ружомберок» в Еврокубке

Сегодня на площадке минского Дворца спорта в матче 3-го тура соревнований в группе D подопечные Андрея Вавлева обыграли словацкий клуб «Ружомберок» со счетом 64:53 (21:16, 12:15, 13:5, 18:17). Самой результативной в составе минчанок стала центровая Одера Чидом, набравшая 22 очка.

В первом поединке группового этапа чемпионки Беларуси проиграли на выезде турецкому клубу «Хатай» — 71:79, а затем дома уступили красноярскому «Енисею» со счетом 68:79. В другом сегодняшнем матче в Красноярске баскетболистки «Енисея» одержали третью викторию подряд, победив «Хатай» с результатом 70:65.

Положение команд после трех игровых дней: «Енисей» — 6 очков, «Хатай» — 5, «Цмокi-Мiнск» — 4, «Ружомберок» — 2.