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31 октября, источник: БЕЛТА

Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» победили «Ружомберок» в Еврокубке

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» одержали первую победу в розыгрыше Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня на площадке минского Дворца спорта в матче 3-го тура соревнований в группе D подопечные Андрея Вавлева обыграли словацкий клуб «Ружомберок» со счетом 64:53 (21:16, 12:15, 13:5, 18:17). Самой результативной в составе минчанок стала центровая Одера Чидом, набравшая 22 очка.

В первом поединке группового этапа чемпионки Беларуси проиграли на выезде турецкому клубу «Хатай» — 71:79, а затем дома уступили красноярскому «Енисею» со счетом 68:79. В другом сегодняшнем матче в Красноярске баскетболистки «Енисея» одержали третью викторию подряд, победив «Хатай» с результатом 70:65.

Положение команд после трех игровых дней: «Енисей» — 6 очков, «Хатай» — 5, «Цмокi-Мiнск» — 4, «Ружомберок» — 2.

Свой следующий поединок в розыгрыше Еврокубка чемпионки Беларуси проведут 6 ноября в Минске против «Хатая».

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