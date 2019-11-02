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1 ноября, источник: ТАСС

ЦСКА победил «Зенит» в матче баскетбольной Евролиги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Баскетбольный клуб ЦСКА в гостях обыграл петербургский «Зенит» со счетом 87:70 в матче шестого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на «Сибур-арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Зенита» Айон Густаво, набравший 20 очков. В составе ЦСКА больше всего очков набрал разыгрывающий Майк Джеймс (16).

«Зенит» и ЦСКА впервые встретились в Евролиге. По итогам прошлого сезона петербургский клуб получил специальное приглашение организаторов лиги (wild card), что позволило команде дебютировать в главном европейском баскетбольном турнире. В последней очной встрече 7 октября в рамках Единой лиги ВТБ «Зенит» на выезде обыграл ЦСКА (82:79).

Днем ранее российские «Химки» уступили в гостях сербской «Црвене Звезде» (78:90) в матче шестого тура.

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В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место, одержав пять побед в шести матчах. Испанская «Барселона», на счету которой пять побед, позднее в пятницу встретится с итальянским клубом «Олимпия Милан». «Зенит» после шести туров находится на 15-м месте, имея в активе две победы.

В седьмом туре Евролиги ЦСКА на выезде сыграет с французским «Вийёрбаном» 8 ноября, днем ранее «Зенит» примет на своем паркете «Химки». Следующая очная встреча соперников состоится в Санкт-Петербурге 20 января 2020 года в рамках Единой лиги ВТБ.

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