ЦСКА победил «Зенит» в матче баскетбольной Евролиги

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Зенита» Айон Густаво, набравший 20 очков. В составе ЦСКА больше всего очков набрал разыгрывающий Майк Джеймс (16).
«Зенит» и ЦСКА впервые встретились в Евролиге. По итогам прошлого сезона петербургский клуб получил специальное приглашение организаторов лиги (wild card), что позволило команде дебютировать в главном европейском баскетбольном турнире. В последней очной встрече 7 октября в рамках Единой лиги ВТБ «Зенит» на выезде обыграл ЦСКА (82:79).
Днем ранее российские «Химки» уступили в гостях сербской «Црвене Звезде» (78:90) в матче шестого тура.
В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место, одержав пять побед в шести матчах. Испанская «Барселона», на счету которой пять побед, позднее в пятницу встретится с итальянским клубом «Олимпия Милан». «Зенит» после шести туров находится на 15-м месте, имея в активе две победы.
В седьмом туре Евролиги ЦСКА на выезде сыграет с французским «Вийёрбаном» 8 ноября, днем ранее «Зенит» примет на своем паркете «Химки». Следующая очная встреча соперников состоится в