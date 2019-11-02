ЦСКА победил «Зенит» в матче баскетбольной Евролиги

Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Зенита» Айон Густаво, набравший 20 очков. В составе ЦСКА больше всего очков набрал разыгрывающий Майк Джеймс (16).

«Зенит» и ЦСКА впервые встретились в Евролиге. По итогам прошлого сезона петербургский клуб получил специальное приглашение организаторов лиги (wild card), что позволило команде дебютировать в главном европейском баскетбольном турнире. В последней очной встрече 7 октября в рамках Единой лиги ВТБ «Зенит» на выезде обыграл ЦСКА (82:79).

Днем ранее российские «Химки» уступили в гостях сербской «Црвене Звезде» (78:90) в матче шестого тура.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/t5buaK07v4M" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место, одержав пять побед в шести матчах. Испанская «Барселона», на счету которой пять побед, позднее в пятницу встретится с итальянским клубом «Олимпия Милан». «Зенит» после шести туров находится на 15-м месте, имея в активе две победы.