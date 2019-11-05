«Астана» вырвала победу над «Зенитом» за пять секунд до конца матча

Казахстанский клуб уступал в счете, но трехочковый бросок Айзейи Уайтхэда за 5,5 секунды принес ему драматичную победу — 109:108. Самым результативным игроком матча стал центровой «Астаны» Душан Ристич, который к 30 очкам добавил пять подборов.

217 очков на двоих позволили «Астане» и «Зениту» выдать самый результативный матч сезона в лиге. До этого лучшим результатом были 204 очка во встрече «Нижний» — «ПАРМА».