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4 ноября, источник: Vesti.kz

«Астана» вырвала победу над «Зенитом» за пять секунд до конца матча

Баскетболисты «Астаны» обыграли питерский «Зенит» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанский клуб уступал в счете, но трехочковый бросок Айзейи Уайтхэда за 5,5 секунды принес ему драматичную победу — 109:108. Самым результативным игроком матча стал центровой «Астаны» Душан Ристич, который к 30 очкам добавил пять подборов.

217 очков на двоих позволили «Астане» и «Зениту» выдать самый результативный матч сезона в лиге. До этого лучшим результатом были 204 очка во встрече «Нижний» — «ПАРМА».

Отметим, что «Астана» занимает седьмое место из 14 клубов Единой лиги ВТБ. В следующем матче казахстанская команда 9 ноября в 15:00 по времени Нур-Султана примет белорусский «Цмоки-Минск».

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