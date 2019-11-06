«Локомотив-Кубань» проиграл «Ритасу» в домашнем матче баскетбольного Еврокубка

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник краснодарцев Дмитрий Кулагин, набравший 18 очков.

«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в группе В после шести туров, одержав две победы и потерпев четыре поражения. «Локомотив-Кубань» проиграл третий матч подряд. «Ритас» находится на пятом месте таблицы с двумя победами в активе.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» сыграет на выезде с итальянской «Венецией», встреча пройдет 13 ноября. В первой игре российский клуб одержал победу со счетом 77:63. В Единой лиге ВТБ «Локомотив-Кубань» занимает вторую строчку турнирной таблицы, одержав три победы и потерпев одно поражение в четырех матчах. В следующей игре «Локомотив-Кубань» встретится в Москве с ЦСКА 10 ноября.