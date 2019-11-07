УНИКС обыграл «Брешию» в матче баскетбольного Еврокубка

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник УНИКСа Эррик Макколлум, набравший 20 очков. Для УНИКСа эта победа стала пятой подряд в турнире.

В турнирной таблице группы С УНИКС идет на первом месте с пятью победами и одним поражением. «Брешия» занимает второе место с тремя победами и тремя поражениями. В следующем туре УНИКС 13 ноября в гостях сыграет со словенским клубом «Цедевита Олимпия».