УНИКС обыграл «Брешию» в матче баскетбольного Еврокубка
ТАСС, 6 ноября. Казанский баскетбольный клуб УНИКС дома победил итальянскую «Брешию» со счетом 77:63 в шестом туре группового этапа Еврокубка. Матч прошел в Казани в присутствии 3261 зрителя.
ТАСС, 6 ноября. Казанский баскетбольный клуб УНИКС дома победил итальянскую «Брешию» со счетом 77:63 в шестом туре группового этапа Еврокубка. Матч прошел в Казани в присутствии 3261 зрителя.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник УНИКСа Эррик Макколлум, набравший 20 очков. Для УНИКСа эта победа стала пятой подряд в турнире.
В турнирной таблице группы С УНИКС идет на первом месте с пятью победами и одним поражением. «Брешия» занимает второе место с тремя победами и тремя поражениями. В следующем туре УНИКС 13 ноября в гостях сыграет со словенским клубом «Цедевита Олимпия».
Еврокубок — второй по силе баскетбольный турнир в Европе после Евролиги.