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6 ноября, источник: ТАСС

УНИКС обыграл «Брешию» в матче баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 6 ноября. Казанский баскетбольный клуб УНИКС дома победил итальянскую «Брешию» со счетом 77:63 в шестом туре группового этапа Еврокубка. Матч прошел в Казани в присутствии 3261 зрителя.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник УНИКСа Эррик Макколлум, набравший 20 очков. Для УНИКСа эта победа стала пятой подряд в турнире.

В турнирной таблице группы С УНИКС идет на первом месте с пятью победами и одним поражением. «Брешия» занимает второе место с тремя победами и тремя поражениями. В следующем туре УНИКС 13 ноября в гостях сыграет со словенским клубом «Цедевита Олимпия».

Во время загрузки произошла ошибка.

Еврокубок — второй по силе баскетбольный турнир в Европе после Евролиги.

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