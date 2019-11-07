«Химки» обыграли «Зенит» в матче Евролиги

Встреча, прошедшая в четверг в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 87:73 (28:28, 24:15, 16:17, 19:13) в пользу «Химок». В составе хозяев самым результативным стал Остин Холлинс (25 очков), у гостей больше всех очков набрал Девин Букер (20 баллов).