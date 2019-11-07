«Химки» обыграли «Зенит» в матче Евролиги
С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости, Сергей Яременко. Баскетболисты подмосковного клуба «Химки» одержали победу над петербургским «Зенитом в седьмом туре регулярного чемпионата Евролиги.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости, Сергей Яременко. Баскетболисты подмосковного клуба «Химки» одержали победу над петербургским «Зенитом в седьмом туре регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча, прошедшая в четверг в
В восьмом туре «Зенит» (2 победы, 5 поражений) 14 ноября на выезде сыграет с турецким «Анадолу Эфесом» (4 победы, 2 поражения), а «Химки» (5 побед, 2 поражения) в этот же день примут итальянский «Милан» (5 побед, 1 поражение).