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22:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» обыграли «Зенит» в матче Евролиги

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости, Сергей Яременко. Баскетболисты подмосковного клуба «Химки» одержали победу над петербургским «Зенитом в седьмом туре регулярного чемпионата Евролиги.

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Встреча, прошедшая в четверг в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 87:73 (28:28, 24:15, 16:17, 19:13) в пользу «Химок». В составе хозяев самым результативным стал Остин Холлинс (25 очков), у гостей больше всех очков набрал Девин Букер (20 баллов).

В восьмом туре «Зенит» (2 победы, 5 поражений) 14 ноября на выезде сыграет с турецким «Анадолу Эфесом» (4 победы, 2 поражения), а «Химки» (5 побед, 2 поражения) в этот же день примут итальянский «Милан» (5 побед, 1 поражение).

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