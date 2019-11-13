Баскетболисты «Нижнего Новгорода» уступили чешскому «Нимбурку» в матче Лиги чемпионов

Самым результативным игроком встречи стал форвард российской команды Шавон Льюис, набравший 20 очков. В составе чешского клуба больше всего очков набрал форвард Иван Алмейда (19).

В следующем матче «Нижний Новгород» встретится в гостях с турецкой командой «Роял Халы Газиантеп» 20 ноября.