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21:21 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» уступили чешскому «Нимбурку» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 13 ноября. Российский баскетбольный клуб «Нижний Новгород» дома проиграл чешскому «Нимбурку» со счетом 73:82 в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал форвард российской команды Шавон Льюис, набравший 20 очков. В составе чешского клуба больше всего очков набрал форвард Иван Алмейда (19).

В следующем матче «Нижний Новгород» встретится в гостях с турецкой командой «Роял Халы Газиантеп» 20 ноября.

В турнирной таблице группы С «Нижний Новгород» занимает третье место с тремя победами и двумя поражением в активе. «Нимбурк» возглавил таблицу, победив в четырех играх из пяти.

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская «Болонья». Лига чемпионов — третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.

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