Баскетболисты «Нижнего Новгорода» уступили чешскому «Нимбурку» в матче Лиги чемпионов
ТАСС, 13 ноября. Российский баскетбольный клуб «Нижний Новгород» дома проиграл чешскому «Нимбурку» со счетом 73:82 в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС, 13 ноября. Российский баскетбольный клуб «Нижний Новгород» дома проиграл чешскому «Нимбурку» со счетом 73:82 в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов.
Самым результативным игроком встречи стал форвард российской команды Шавон Льюис, набравший 20 очков. В составе чешского клуба больше всего очков набрал форвард Иван Алмейда (19).
В следующем матче «Нижний Новгород» встретится в гостях с турецкой командой «Роял Халы Газиантеп» 20 ноября.
Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская «Болонья». Лига чемпионов — третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.