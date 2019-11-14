«Цмокi-Мiнск» на выезде уступили болгарскому клубу «Левски-Лукойл», проиграв первый матч в Кубке ФИФА-Европа
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели первое поражение в розыгрыше Кубка
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели первое поражение в розыгрыше Кубка
В поединке 4-го тура в Софии чемпионы Беларуси неудачно провели первую половину, уступив «Левски-Лукойлу» 10 очков.
После большого перерыва «драконы» бросились в погоню и в третьей четверти дважды сокращали разрыв до минимума, но затем хозяева снова захватили инициативу и перед последним игровым отрезком оторвались на 12 очков.
В заключительной четверти все попытки минчан переломить ход игры успехом не увенчались. В итоге «драконы» потерпели поражение со счетом 64:75 (16:20, 12:18, 16:18, 20:19). В составе проигравших самым результативным стал Алекс Гаврилович, набравший 19 очков.
В первом матче этого турнира подопечные Ростислава Вергуна обыграли «Левски-Лукойл» на своей арене со счетом 81:68, затем также дома одолели украинский «Днепр» — 108:101 (в овертайме), а потом на выезде разгромили баскетболистов «Киева» — 99:74.
В 4-м туре «Днепр» добыл свою первую викторию, одолев на своей площадке в украинском дерби «Киев» со счетом 79:76.
Турнирное положение в квартете F после четырех игровых дней: «Цмокi-Мiнск» — 7 очков, «Киев» — 6, «Левски-Лукойл» — 6, «Днепр» — 5.
Свой следующий поединок в Кубке
В ближайшее врскресенье 17 ноября «драконы» в очередном туре Единой лиги ВТБ примут на своей арене красноярский «Енисей». Пока белорусская дружина в «банковском» турнире не выиграла ни одного матча, проиграв 5 встреч подряд.