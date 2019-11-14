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10ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы
13 ноября, источник: БЕЛТА

«Цмокi-Мiнск» на выезде уступили болгарскому клубу «Левски-Лукойл», проиграв первый матч в Кубке ФИФА-Европа

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели первое поражение в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В поединке 4-го тура в Софии чемпионы Беларуси неудачно провели первую половину, уступив «Левски-Лукойлу» 10 очков.

После большого перерыва «драконы» бросились в погоню и в третьей четверти дважды сокращали разрыв до минимума, но затем хозяева снова захватили инициативу и перед последним игровым отрезком оторвались на 12 очков.

В заключительной четверти все попытки минчан переломить ход игры успехом не увенчались. В итоге «драконы» потерпели поражение со счетом 64:75 (16:20, 12:18, 16:18, 20:19). В составе проигравших самым результативным стал Алекс Гаврилович, набравший 19 очков.


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В первом матче этого турнира подопечные Ростислава Вергуна обыграли «Левски-Лукойл» на своей арене со счетом 81:68, затем также дома одолели украинский «Днепр» — 108:101 (в овертайме), а потом на выезде разгромили баскетболистов «Киева» — 99:74.

В 4-м туре «Днепр» добыл свою первую викторию, одолев на своей площадке в украинском дерби «Киев» со счетом 79:76.

Турнирное положение в квартете F после четырех игровых дней: «Цмокi-Мiнск» — 7 очков, «Киев» — 6, «Левски-Лукойл» — 6, «Днепр» — 5.

Свой следующий поединок в Кубке ФИБА-Европа минские «Цмокi» проведут 20 ноября в гостях у «Днепра», а 27 ноября завершат первый групповой этап домашней встречей с «Киевом». В следующую стадию континентального турнира выйдут по две лучшие команды из восьми предварительных квартетов.

В ближайшее врскресенье 17 ноября «драконы» в очередном туре Единой лиги ВТБ примут на своей арене красноярский «Енисей». Пока белорусская дружина в «банковском» турнире не выиграла ни одного матча, проиграв 5 встреч подряд.

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