«Цмокi-Мiнск» на выезде уступили болгарскому клубу «Левски-Лукойл», проиграв первый матч в Кубке ФИФА-Европа

В поединке 4-го тура в Софии чемпионы Беларуси неудачно провели первую половину, уступив «Левски-Лукойлу» 10 очков.

После большого перерыва «драконы» бросились в погоню и в третьей четверти дважды сокращали разрыв до минимума, но затем хозяева снова захватили инициативу и перед последним игровым отрезком оторвались на 12 очков.

В заключительной четверти все попытки минчан переломить ход игры успехом не увенчались. В итоге «драконы» потерпели поражение со счетом 64:75 (16:20, 12:18, 16:18, 20:19). В составе проигравших самым результативным стал Алекс Гаврилович, набравший 19 очков.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

В первом матче этого турнира подопечные Ростислава Вергуна обыграли «Левски-Лукойл» на своей арене со счетом 81:68, затем также дома одолели украинский «Днепр» — 108:101 (в овертайме), а потом на выезде разгромили баскетболистов «Киева» — 99:74.

В 4-м туре «Днепр» добыл свою первую викторию, одолев на своей площадке в украинском дерби «Киев» со счетом 79:76.

Турнирное положение в квартете F после четырех игровых дней: «Цмокi-Мiнск» — 7 очков, «Киев» — 6, «Левски-Лукойл» — 6, «Днепр» — 5.

Свой следующий поединок в Кубке ФИБА-Европа минские «Цмокi» проведут 20 ноября в гостях у «Днепра», а 27 ноября завершат первый групповой этап домашней встречей с «Киевом». В следующую стадию континентального турнира выйдут по две лучшие команды из восьми предварительных квартетов.