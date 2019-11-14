Баскетболисты «Локомотива-Кубани» проиграли «Венеции» в матче Еврокубка

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал форвард итальянской команды Остин Дэй, набравший 17 очков, в составе российского клуба больше всех очков у защитника Уилла Каммингса (11).

«Венеция» одержала пятую победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице группы В, одержав в семи матчах пять побед и потерпев два поражения. «Локомотив-Кубань» потерпел четвертое поражение кряду, клуб занимает пятую строчку в группе с двумя победами при пяти поражениях.