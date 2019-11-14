Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вегас Голден Найтс
Чикаго Блэкхокс
23
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари Флэймз
Даллас Старз
12
Хоккей. НХЛ
03:30
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
Б
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Оттава Сенаторз
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Торонто Мэйпл Ливз
54
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Сибирь
Футбол. Сборные
19:30
Катар
Сингапур
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Салават Юлаев
Футбол. Первый дивизион
13.11
Торпедо М
Нижний Новгород
02
Хоккей. КХЛ
13.11
Динамо Мн
Витязь
43
Футбол. Первый дивизион
13.11
Чертаново
Балтика
31
Футбол. Первый дивизион
13.11
Факел
СКА-Хабаровск
02
Футбол. Первый дивизион
13.11
Чайка
Мордовия
31
Футбол. Первый дивизион
13.11
Шинник
Луч
31
Футбол. Первый дивизион
13.11
Текстильщик
Томь
02
Футбол. Первый дивизион
13.11
Химки
Ротор
02
Все события
Фоторепортажи
25UFC Fight Night в Москве
10ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы
00:56 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» проиграли «Венеции» в матче Еврокубка

ТАСС, 13 ноября. Российский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в гостях проиграл итальянской «Венеции» со счетом 61:66 в матче Еврокубка. Встреча прошла в Венеции в присутствии 3312 зрителей.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал форвард итальянской команды Остин Дэй, набравший 17 очков, в составе российского клуба больше всех очков у защитника Уилла Каммингса (11).

«Венеция» одержала пятую победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице группы В, одержав в семи матчах пять побед и потерпев два поражения. «Локомотив-Кубань» потерпел четвертое поражение кряду, клуб занимает пятую строчку в группе с двумя победами при пяти поражениях.

В следующем матче российская команда на выезде сыграет с французским «Лиможем» 20 ноября, «Венеция» в гостевом матче встретится с турецким «Тофашем» в этот же день.

Читайте также
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Кто выйдет на Евро в ближайшее время?
Ольга Зайцева обвинила Родченкова в отсутствии работы
СМИ: «Лос-Анджелес» готовит расторжение контракта с Ковальчуком
Медведев вел со счетом 5:1 в третьем сете, но уступил Надалю
«Торпедо» на стадионе «Спартака» проиграло в матче Олимп — ФНЛ
Мостовой оценил первый месяц работы Тедеско в «Спартаке»
Уэйн Гретцки отказался от предложения возглавить сборную Канады
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь