Баскетболисты «Локомотива-Кубани» проиграли «Венеции» в матче Еврокубка

Самым результативным игроком встречи стал форвард итальянской команды Остин Дэй, набравший 17 очков, в составе российского клуба больше всех очков у защитника Уилла Каммингса (11).
«Венеция» одержала пятую победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице группы В, одержав в семи матчах пять побед и потерпев два поражения. «Локомотив-Кубань» потерпел четвертое поражение кряду, клуб занимает пятую строчку в группе с двумя победами при пяти поражениях.
В следующем матче российская команда на выезде сыграет с французским «Лиможем» 20 ноября, «Венеция» в гостевом матче встретится с турецким «Тофашем» в этот же день.