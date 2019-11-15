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14 ноября, источник: ТАСС

«Зенит» потерпел третье поражение подряд в баскетбольной Евролиге, проиграв «Анадолу Эфес»

ТАСС, 14 ноября. Баскетболисты петербургского «Зенита» проиграли со счетом 88:90 турецкому клубу «Анадолу Эфес» в гостевом матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Остин Холлинс, набравший 26 очков. На счету разыгрывающего защитника турецкой команды Шейна Ларкина 22 очка, в этом матче он набрал 1000-е очко. В составе «Анадолу Эфеса» больше всего очков на свой счет записал атакующий защитник Василие Мицич — 24.

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В четвертой четверти «Зенит» набрал 38 очков, в текущем сезоне Евролиги ни одна команда не смогла показать такой результат в одной десятиминутке. Для петербуржцев это поражение стало третьим подряд в турнире.

В турнирной таблице «Зенит» идет на 16-м месте, одержав две победы в восьми матчах. «Анадолу Эфес» находится на третьем месте, в активе команды шесть побед и два поражения.

В следующем матче «Зенит» на выезде встретится с испанской «Валенсией» 19 ноября, «Анадолу Эфес» в тот же день примет французский «Вийёрбан».

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