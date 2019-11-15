«Зенит» потерпел третье поражение подряд в баскетбольной Евролиге, проиграв «Анадолу Эфес»

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Остин Холлинс, набравший 26 очков. На счету разыгрывающего защитника турецкой команды Шейна Ларкина 22 очка, в этом матче он набрал 1000-е очко. В составе «Анадолу Эфеса» больше всего очков на свой счет записал атакующий защитник Василие Мицич — 24.

В четвертой четверти «Зенит» набрал 38 очков, в текущем сезоне Евролиги ни одна команда не смогла показать такой результат в одной десятиминутке. Для петербуржцев это поражение стало третьим подряд в турнире.

В турнирной таблице «Зенит» идет на 16-м месте, одержав две победы в восьми матчах. «Анадолу Эфес» находится на третьем месте, в активе команды шесть побед и два поражения.