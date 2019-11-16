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15 ноября, источник: ТАСС

ЦСКА победил «Фенербахче» в домашнем матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 88:70 победил турецкий «Фенербахче» в домашнем матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в УСК ЦСКА в Москве в присутствии 5112 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, в его активе 31 очко. У «Фенербахче» больше всех очков набрал защитник Костас Слукас (20).

В последних четырех матчах Евролиги подопечные Димитриса Итудиса одержали две победы и потерпели два поражения. Для «Фенербхаче» этот проигрыш стал четвертым в пяти последних встречах в турнире.

ЦСКА находится на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе шесть побед и два поражения. «Фенербахче» занимает 15-е место, одержав две победы и потерпев шесть поражений.

В следующем матче ЦСКА сыграет 20 ноября на выезде с испанской «Басконией». «Фенербахче» в тот же день встретится на выезде с испанской «Барселоной».

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