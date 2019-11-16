ЦСКА победил «Фенербахче» в домашнем матче баскетбольной Евролиги

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, в его активе 31 очко. У «Фенербахче» больше всех очков набрал защитник Костас Слукас (20).
В последних четырех матчах Евролиги подопечные Димитриса Итудиса одержали две победы и потерпели два поражения. Для «Фенербхаче» этот проигрыш стал четвертым в пяти последних встречах в турнире.
ЦСКА находится на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе шесть побед и два поражения. «Фенербахче» занимает 15-е место, одержав две победы и потерпев шесть поражений.
В следующем матче ЦСКА сыграет 20 ноября на выезде с испанской «Басконией». «Фенербахче» в тот же день встретится на выезде с испанской «Барселоной».