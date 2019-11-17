Минские «Цмокi» уступили баскетболистам «Енисея» в домашнем матче Единой лиги ВТБ
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели шестое поражение подряд в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели шестое поражение подряд в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В домашней встрече с красноярским «Енисеем» минчане выигрывали перед последней четвертью 11 очков, но в итоге уступили 3 балла — 80:83 (15:21, 28:14, 22:19, 15:29). Самым результативным в составе «драконов» стал Бранко Миркович, в активе которого 20 очков.
Свой следующий поединок «банковского» турнира подопечные Ростислава Вергуна проведут 24 ноября в гостях у «Химок». Подмосковная команда возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, одержав победы во всех семи проведенных встречах.
До встречи с «Химками» чемпионы Беларуси 20 ноября сыграют на выезде с украинским «Днепром» в 5-м туре соревнований группы F розыгрыша Кубка