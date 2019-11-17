Минские «Цмокi» уступили баскетболистам «Енисея» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

В домашней встрече с красноярским «Енисеем» минчане выигрывали перед последней четвертью 11 очков, но в итоге уступили 3 балла — 80:83 (15:21, 28:14, 22:19, 15:29). Самым результативным в составе «драконов» стал Бранко Миркович, в активе которого 20 очков.

Свой следующий поединок «банковского» турнира подопечные Ростислава Вергуна проведут 24 ноября в гостях у «Химок». Подмосковная команда возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, одержав победы во всех семи проведенных встречах.