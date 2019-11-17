«Локомотив-Кубань» обыграл «Калев» в первом матче после отставки Банки
ТАСС, 17 ноября. Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» со счетом 87:63 обыграл эстонский «Калев» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
ТАСС, 17 ноября. Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» со счетом 87:63 обыграл эстонский «Калев» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком встречи стал форвард краснодарского клуба Джонни О'Брайант, набравший 21 очко.
«Локомотив-Кубань» провел первый матч после отставки с поста главного тренера итальянского специалиста Луки Банки, который возглавлял краснодарскую команду с июля нынешнего года, а покинул 15 ноября. Исполняющим обязанности был назначен серб Богдан Карайчич, входящий в состав тренерского штаба клуба с сезона-2018/19.
«Локомотив-Кубань» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав четыре победы и потерпев два поражения. «Калев» находится на десятом месте таблицы, имея в активе три победы в семи матчах.
В следующем матче Единой лиги ВТБ «Локомотив» 25 ноября сыграет на домашней площадке с польским клубом «Зелёна-Гура», «Калев» в этот же день дома примет казахстанскую «Астану».