«Локомотив-Кубань» обыграл «Калев» в первом матче после отставки Банки

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал форвард краснодарского клуба Джонни О'Брайант, набравший 21 очко.

«Локомотив-Кубань» провел первый матч после отставки с поста главного тренера итальянского специалиста Луки Банки, который возглавлял краснодарскую команду с июля нынешнего года, а покинул 15 ноября. Исполняющим обязанности был назначен серб Богдан Карайчич, входящий в состав тренерского штаба клуба с сезона-2018/19.

«Локомотив-Кубань» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав четыре победы и потерпев два поражения. «Калев» находится на десятом месте таблицы, имея в активе три победы в семи матчах.