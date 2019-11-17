Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Молдавия
Исландия
01
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Андорра
Турция
02
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Албания
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Косово
Англия
04
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Болгария
Чехия
10
Хоккей. НХЛ
18.11
Чикаго Блэкхокс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
18.11
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Сочи
12
Хоккей. КХЛ
17:30
Торпедо
Витязь
62
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Сербия
Украина
22
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Люксембург
Португалия
02
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Химки
Чертаново
31
Футбол. Первый дивизион
16:00
Армавир
Торпедо М
21
Футбол. Сборные
16:00
Литва
Новая Зеландия
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Мордовия
Факел
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Чайка
12
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Краснодар-2
00
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Автомобилист
24
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К
Шинник
22
Футбол. Первый дивизион
13:30
Спартак-2
Луч
02
Футбол. Первый дивизион
13:00
Текстильщик
Нефтехимик
12
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь
Металлург Мг
31
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Томь
30
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
СКА
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Йокерит
41
Все события
Фоторепортажи
11Трусова выиграла второй Гран-при подряд
26«Зенит» снова проиграл в Лиге Чемпионов
18:59 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив-Кубань» обыграл «Калев» в первом матче после отставки Банки

ТАСС, 17 ноября. Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» со счетом 87:63 обыграл эстонский «Калев» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал форвард краснодарского клуба Джонни О'Брайант, набравший 21 очко.

«Локомотив-Кубань» провел первый матч после отставки с поста главного тренера итальянского специалиста Луки Банки, который возглавлял краснодарскую команду с июля нынешнего года, а покинул 15 ноября. Исполняющим обязанности был назначен серб Богдан Карайчич, входящий в состав тренерского штаба клуба с сезона-2018/19.

«Локомотив-Кубань» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав четыре победы и потерпев два поражения. «Калев» находится на десятом месте таблицы, имея в активе три победы в семи матчах.

В следующем матче Единой лиги ВТБ «Локомотив» 25 ноября сыграет на домашней площадке с польским клубом «Зелёна-Гура», «Калев» в этот же день дома примет казахстанскую «Астану».

Читайте также
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Португалия обыграла Люксембург и вышла на чемпионат Европы
Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Бельгией
Гризманн: «Барселона» — не самое легкое место для игры в футбол
Сборная Англии одержала крупную победу в игре отбора ЧЕ-2020
Пилот «Ред Булл» выиграл Гран-при Бразилии, обе «Феррари» сошли
«Химки» одержали победу над «Чертаново» в матче лидеров ФНЛ
Сборная Франции проводит последний матч в отборе ЧЕ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь