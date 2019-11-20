«Эти “Цмоки” цмокают всем подряд». Лукашенко — о поражениях в Единой лиге ВТБ

«В баскетболе дело совсем плохо. Там как эти «Цмоки» цмокали, так и цмокают всем подряд. Стыдно даже новости слушать.

О чём это говорит? Это говорит о том, что в мозгах не всё в порядке у спортсменов и тренеров. Они могут блестяще сыграть, а в следующем матче с соперником, который, извините меня, на уровне дворовой команды, они могут проиграть, — сказал Лукашенко в эфире телеканала «СТВ».