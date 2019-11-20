«Эти “Цмоки” цмокают всем подряд». Лукашенко — о поражениях в Единой лиге ВТБ
Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл совещание с представителями спортивных федераций летних видов спорта.
Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл совещание с представителями спортивных федераций летних видов спорта.
Поводом стала подготовка к летним Олимпийским играм в Токио. Свою порцию критики получили все, в том числе баскетбольный клуб «Цмоки-Минск», выступающий в Единой лиге ВТБ.
«В баскетболе дело совсем плохо. Там как эти «Цмоки» цмокали, так и цмокают всем подряд. Стыдно даже новости слушать.
И последняя игра с Великобританией,
О чём это говорит? Это говорит о том, что в мозгах не всё в порядке у спортсменов и тренеров. Они могут блестяще сыграть, а в следующем матче с соперником, который, извините меня, на уровне дворовой команды, они могут проиграть, — сказал Лукашенко в эфире телеканала «СТВ».
В сезоне-2019/20 «Цмоки-Минск» потерпел шесть поражений в шести матчах Единой лиги ВТБ.