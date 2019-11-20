УНИКС проиграл французскому «Нантеру» в матче баскетбольного Еврокубка

В турнирной таблице группы С УНИКС продолжает лидировать с пятью победами и тремя поражениями. «Нантер» находится на предпоследней, пятой строчке таблицы с тремя победами в восьми встречах. Из группы в топ-16 по итогам десяти туров выйдут четыре команды. В следующем туре УНИКС сыграет 11 декабря на выезде с испанским «Ховентутом».