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20 ноября, источник: ТАСС

УНИКС проиграл французскому «Нантеру» в матче баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 20 ноября. Баскетболисты казанского УНИКСа дома уступили французскому «Нантеру» со счетом 72:79 в матче восьмого тура группового этапа Еврокубка.

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Источник: РИА "Новости"

Самыми результативными игроками встречи стали защитник УНИКСа Эррик Макколлум и защитник «Нантера» Даллас Мур, набравшие по 17 очков.

В турнирной таблице группы С УНИКС продолжает лидировать с пятью победами и тремя поражениями. «Нантер» находится на предпоследней, пятой строчке таблицы с тремя победами в восьми встречах. Из группы в топ-16 по итогам десяти туров выйдут четыре команды. В следующем туре УНИКС сыграет 11 декабря на выезде с испанским «Ховентутом».

Еврокубок — второй по силе баскетбольный турнир в Европе после Евролиги.

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